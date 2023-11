Bundesliga Bayern vorerst Tabellenführer - BVB verliert erneut

Die TSG ging durch Wout Weghorst in Führung, der in der 23. Minute per Kopf traf. Ermedin Demirović (53.) ließ die Heimfans über den Ausgleich jubeln. Der 25-Jährige traf nach guter Einzelleistung mit einem leicht abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze. Wegen eines im Fanblock gezündeten Feuerwerkskörpers musste die Partie in der 58. Minute kurzzeitig unterbrochen werden, ein Fan wurde behandelt.