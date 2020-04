FC Bayern München : Bayern-Vorstand Kahn sieht Chance in Corona-Krise

Bayern-Vorstand Kahn sieht Chance in Corona-Krise

München Der neue Vorstand Oliver Kahn sieht die Chance, dass der FC Bayern München gestärkt aus der Corona-Krise herausgehen kann.

„Eine Krise ist immer ein Resilienz-Test. Sie zeigt, wie wir als Club und alle Beteiligten mit dieser Veränderung umgehen. Gelingt es uns, solche Schocks zu absorbieren, besteht eine große Chance, gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, sagte Kahn in der April-Ausgabe des Mitgliedermagazins „51“. Der Fußball muss demnach also beweisen, wie widerstandsfähig er in der schwierigen Corona-Zeit ist.