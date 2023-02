19. Spieltag : Bayern wieder Erster: Starke Antwort auf Neuer-Krach

Wolfsburg 4:2 beim VfL Wolfsburg - die Reaktion des FC Bayern München auf ein turbulentes Wochenende ist ein starkes Statement. Schon nach 19 Minuten steht es 3:0. Die Debatte um Manuel Neuer bleibt aber.

Der Nationaltorwart hatte an diesem Wochenende massiv die Clubführung kritisiert und die schlug vereint mit Trainer Julian Nagelsmann sofort zurück. Nur die Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt vom Wirbel und eroberte am Sonntagabend durch ein 4:2 (3:1) beim VfL Wolfsburg wieder die kurzzeitig verlorene Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga.

Zwei Treffer von Kingsley Coman (9./14. Minute) sowie ein Kopfballtor des neuen Münchner Rekord-Feldspielers Thomas Müller (19.) erzielten schon in weniger als 20 Minuten einen Wow-Effekt. Dass das Bayern-Spiel danach an Tempo und Schärfe verlor, nutzte der Wolfsburger Jakub Kaminski kurz vor der Halbzeit zum 1:3 (44.).

Kimmich sieht Gelb-Rot

Nach der Pause drohte die Partie sogar zu kippen. Nationalspieler Joshua Kimmich sah in der 54. Minute nach einem unnötigen Foul an Maximilian Arnold die Gelb-Rote Karte. Micky van de Ven und Mattias Svanberg (50.) hatten schon vorher die große Chance zum 2:3 für den nie aufsteckenden VfL. Ridle Baku scheiterte nach einer Stunde freistehend aus kurzer Distanz (61.). Das rächte sich aus Wolfsburger Sicht, als Jamal Musiala in Unterzahl zum 4:1 traf (73.). Der Treffer von Svanberg (81.) brachte den Münchner Sieg nicht mehr in Gefahr.