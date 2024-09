Fußball-Bundesliga Bayerns Neuanfang: Modern Kompany und Evergreen Müller

„710 Mal 100 % für den FC Bayern und kein Ende in Sicht. Danke, Chapeau und weiter so - Thomas“, stand auf einem riesigen Banner in der Fankurve. Als „Mr. Hundert Prozent“ hat auch Kompany den ewigen Müller kennengelernt, auch wenn er den Ur-Bayern meist von der Bank aus ins Spiel schickt. „Jeder von uns will in der Startelf stehen. Ich will dem Trainer zeigen, dass das eine sinnvolle Option wäre“, bemerkte Müller. Aber er muckt nicht auf.