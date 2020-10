Brauchen „guten Kader“ : Bayerns Schluss-Einkauf auf Transfermarkt

München Im Endspurt auf dem Transfermarkt hat besonders der FC Bayern noch eine umfangreiche Aufgabenliste abzuarbeiten. Das Tempo der Gerüchte ist schwindelerregend. Einen Erfolg gab's 24 Stunden vor dem Ende der Wechselperiode.

„Es ist einfach too much. Alle sprechen nur noch von Transfers“, sagte der Bayern-Coach im TV-Sender Sky vor der Bundesliga-Partie gegen Hertha BSC. „Das interessiert mich aktuell nicht“, betonte Flick leicht genervt. Kurz zuvor, während die Münchner Stars sich gerade aufwärmten, hatte der Club die Verpflichtung des Spaniers Marc Roca bekanntgegeben - der vierte Neuzugang in dieser Wechselperiode.