Bundesliga Bayerns Trainer-Frage: Hamann für Mourinho oder Zidane

In der anhaltenden Trainer-Debatte beim FC Bayern kann sich Fußballexperte Dietmar Hamann zwei prominente Namen gut als Nachfolger von Thomas Tuchel vorstellen. Vor dem Rückspiel des FC Bayern im Halbfinale der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid warb Hamann (50) in einem „ran.de“-Interview erneut für den früheren Real-Coach Zinédine Zidane sowie José Mourinho. Beide stünden für erfolgreichen Fußball, meinte der frühere Münchner Profi, und ergänzte mit Blick auf eventuelle Sprachbarrieren: „Ein bisschen Englisch wird Zidane schon können.“