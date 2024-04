Bundesliga Bayerns Trainersuche ist in der finalen Phase

Fest steht, wer nicht neuer Bayern-Coach wird: Der Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso, der Stuttgarter Sebastian Hoeneß und Julian Nagelsmann. Der vor einem Jahr vorzeitig und verärgert verabschiedete Nagelsmann entschied sich gegen die öffentlich heiß diskutierte Variante einer sensationellen Bayern-Rückkehr. Er will die Nationalmannschaft zu neuen Erfolgen führen. Jürgen Klopp, an dem die Bayern vor vielen Jahren schon einmal dran waren, möchte nach der Zeit in Liverpool erstmal Pause machen. Wer aktuell bei Eberls Suche in der Pole-Position ist, darüber kann öffentlich nur spekuliert werden.