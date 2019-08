Ankunft in München : Bayerns Transfercoup: BVB-Attacke mit Coutinho abwehren

München Spätestens Borussias Dortmunds Knallstart in die Saison stimmte die Bayern-Bosse noch seliger über den Transfercoup mit dem „kleinen Magier“. Aufgeregt wurde in München die Ankunft von Philippe Coutinho aus Barcelona begleitet.

„Das ist ein Topspieler! Und solche Spieler können in der Saison den Unterschied ausmachen, ob du etwas gewinnst oder nicht“, sagte Robert Lewandowski: „Wir sind sehr zufrieden.“ Der Torjäger hatte unruhig auf das Ende des Münchner Transferstaus gewartet, der sich mit den namhaften Leihspielern Coutinho und Ivan Perisic (30) sowie dem Gladbacher Mittelfeldtalent Michaël Cuisance (20) spät, aber dann im Eiltempo auflöste. „Jetzt ist unser Kader so komplett oder so gut aufgestellt, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Präsident Uli Hoeneß im TV-Sender Sky. Die Titeljagd kann jetzt wieder losgehen.

Trainer Niko Kovac befand, dass sich „komplett Deutschland“ freuen könne, „so einen Topspieler hier in der Liga begrüßen zu dürfen“. Nach viel Kritik und sogar Häme während des schwierigen Münchner Transfersommers äußerte Salihamidzic Genugtuung: „Wir haben ein großes Stück Arbeit getan.“ Jetzt fühlen sich die Bayern wieder gewappnet. „Mir wird langsam angst und bange, was die noch alles aufrüsten“, kommentierte Gladbachs Manager Max Eberl. Möglich ist noch eine Rückkehr des kroatischen 2013-Triple-Gewinners Mario Mandzukic (Juventus Turin) als Lewandowski-Backup im Sturm.

Herausragend war Coutinho in seiner Zeit beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp. Auch in Brasiliens Seleção glänzte das nur 1,72 Meter große Leichtgewicht wie beim Copa-América-Gewinn diesen Sommer. In Barcelona erdrückte ihn dagegen auch Lionel Messis Übergröße. Herthas Marko Grujic, der mit Coutinho in Liverpool spielte, prophezeite: „Er wird bei Weitem der beste Fußballer in Deutschland sein.“