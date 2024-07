Fußball-Rekordmeister Bayerns Transfersommer: Ito, Olise, Palhinha - und wer geht?

Nach der zurückliegenden ersten titellosen Saison seit 2012 will der Rekordmeister mit einem aufgemotzten Kader wieder angreifen - national und auch international. Dazu bedarf es auch neuer Spieler: Neben den bereits fixierten Zugängen Hiroki Ito (VfB Stuttgart) und Michael Olise (Crystal Palace) soll auch Joao Palhinha kurz vor der Unterschrift stehen. Der EM-Teilnehmer mit Portugal, dessen Verpflichtung vom FC Fulham im Sommer 2023 in letzter Minute noch gescheitert war, hat in München nach einem „Sky“-Bericht bereits den Medizincheck absolviert. Eine Unterschrift Palhinhas, der am Dienstag seinen 29. Geburtstag feierte, werde noch vor dem Trainingsauftakt am Montag erwartet. Die Bayern äußerten sich nicht dazu.