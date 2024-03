Fußball Bayerns Upamecano im Kader der Franzosen gegen DFB-Team

Kapitän Kylian Mbappé führt die französische Fußball-Nationalmannschaft beim Testspiel am 23. März gegen Deutschland an. Nationaltrainer Didier Deschamps berief mit Münchens Abwehrspieler Dayot Upamecano zudem einen Bundesliga-Spieler in das 23-köpfige Aufgebot des Weltmeisters von 2018.