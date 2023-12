Bundesliga Bayerns Winter-Fahrplan: Vier Tage an der Algarve

Im Anschluss an das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 12. Januar wird Trainer Thomas Tuchel mit dem Team um Kapitän Manuel Neuer „einige Tage in wärmeren Gefilden verbringen“, wie der deutsche Fußball-Meister mitteilte. Vom 14. bis 18. Januar reisen die Münchner Profis nach Faro. Der Fokus an der Algarve soll demnach neben dem Training auf Teambuilding-Maßnahmen liegen.