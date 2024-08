Fußball-Bundesliga Bayers Erfolgsserie gerissen: 2:3 nach Openda-Doppelpack

Die Gäste, die noch bis kurz vor Schluss auf dem Transfermarkt aktiv waren, setzten erstmal auf bewährte Kräfte und verzichteten in der Startformation auf Neuverpflichtungen. Weil der gesperrte Willi Orban in der Abwehrreihe fehlte, stellte Trainer Marco Rose auf eine Dreierkette mit zwei zusätzlichen offensiveren Außen, die sich bei Leverkusener Angriffen tief zurückfallen ließen. Rose entschied sich im defensiven Zentrum erstmals für den jungen El-Chadaille Bitshiabu in der Startelf.