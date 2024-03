Triplekusen statt Vizekusen? Bayers Kampf gegen das Trauma von 2002

Klaus Toppmöller wusste sofort, woran es gelegen hat. „Wir hätten früher ausscheiden müssen“, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen Minuten nach dem verpassten Meister-Titel 2002: „Dann hätten wir am Ende mehr Kraft gehabt und wären Meister geworden.“ Bis zum Ende einer furiosen Saison hatte Leverkusen damals um drei Titel mitgespielt. Nach einem verspielten Fünf-Punkte-Vorsprung drei Spieltage vor Schluss in der Liga und verlorenen Endspielen im DFB-Pokal und der Champions League blieb am Ende nur der Spott-Titel „Vizekusen“.