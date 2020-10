Bundesliga-Montagspiel : Bayers Völler und Carro freuen sich auf FCA-Coach Herrlich

Leverkusen Rudi Völler und Fernando Carro von Bayer Leverkusen freuen sich auf das Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer Heiko Herrlich im Bundesliga-Duell am Montag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg.

Sportchef Völler, der Herrlich 2017 verpflichtete und in holprigen Phasen an ihm festhielt, erklärte: „Als Heiko damals zu uns kam, war er gerade mit Jahn Regensburg zweimal in Folge aufgestiegen. Und es begann auch recht gut bei uns. Nach dem enttäuschenden Platz 12 in der Vorsaison hat er frischen Wind reingebracht und wir haben eine ordentliche Saison gespielt.“ Im zweiten Jahr habe es „dann nicht mehr so gut funktioniert. Dann muss man leider auseinandergehen. Trennungen gehören im Profifußball nun einmal dazu.“