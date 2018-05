später lesen Empfang für Rekordmeister Bayrischer Ministerpräsident Söder ehrt FC Bayern FOTO: Peter Kneffel FOTO: Peter Kneffel Teilen

Am Anfang musste auch der Ministerpräsident singen. Bayerns Landesvater Markus Söder (CSU) stimmte sehr gerne ein in das Geburtstagsständchen für Jupp Heynckes, das die in rote Trikots gekleideten Fans bei der Ehrung des deutschen Fußball-Meisters in der Staatskanzlei anstimmten. Von Klaus Bergmann, dpa