Borussia Dortmund Beben beim BVB: Vereinsboss Watzke kündigt Rückzug an

In das aktuelle Vorhaben, den Dortmunder Kader in der Winter-Transferperiode zu verstärken und damit ein Signal für eine erfolgreiche Aufholjagd Richtung Champions League-Plätze zu setzen, ist Watzke noch eingebunden. So wie in den Bemühungen, den bei Manchester United in Ungnade gefallen Jadon Sancho zurückzuholen und für ein halbes Jahr auszuleihen.