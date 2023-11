10. Spieltag Befreiung mit Siewert: Mainz schafft Heimsieg gegen Leipzig

Für die Leipziger endet die Woche mit einem weiteren sportlichen Tiefschlag. Nachdem der Titelverteidiger unter der Woche im DFB-Pokal ausgeschieden war, droht das Team von Trainer Marco Rose auch in der Bundesliga den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Ein weitgehend lethargischer und ideenloser Auftritt genügte nicht, um ein Tor zu erzielen - das wurde in der Schlussphase von den gnadenlosen Mainzern bestraft.