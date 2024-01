Bundesliga Behrens-Transfer von Berlin nach Wolfsburg perfekt

Für die abstiegsbedrohten Unioner bedeutet der Abschied von Behrens endgültig eine Zäsur in der Offensive. Zuvor war bereits Sheraldo Becker zu Real Sociedad San Sebastian gewechselt, David Fofana wurde von seinem Stammverein FC Chelsea zurückbeordert und an den FC Burnley weiterverliehen. Die Eisernen holten dafür Chris Bedia von Servette Genf. Ob der Wunschtransfer von Yorbe Vertessen von der PSV Einhoven am Donnerstag noch gelingt, ist offen. Trainer Nenad Bjelica hatte zuletzt nicht mehr auf Behrens als Stammkraft gesetzt. Benedict Hollerbach genoss als schneller, wendiger Stürmer eher das Vertrauen.