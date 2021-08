Bundesliga : Bei Bayer „bildet sich etwas“ - Wirtz „wertvoller Spieler“

Augsburg Bayer Leverkusen legt in der Bundesliga mal wieder einen Frühstart hin. Der FC Augsburg hilft mit zwei Eigentoren tatkräftig mit. In der Schlussphase gibt ein DFB-Nationalspieler den Leverkusener Hochbegabten weiteren Schub.

„Kompliment an meine Mannschaft für den Spirit, den sie an den Tag gelegt hat“, lobte der im Sommer von den Young Boys aus Bern gekommene Seoane nüchtern und blickte aufgrund der irren Treffer auf eine „kuriose erste Halbzeit“ zurück.

Ein Eigentor-Doppelschlag durch Iago in der 3. Minute und Florian Niederlechner (14.) bescherte den spielerisch bestimmenden Leverkusenern eine komfortable Führung. Damit hat Bayer in der Anfangsviertelstunde schon fünf Treffer erzielt.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft“, äußerte Spielmacher Kerem Demirbay, der „Mentalität und Energie“ seiner Mannschaft lobte. „Ich bin auf jeden Einzelnen stolz - auch auf die Spieler, die am Ende in die Partie hineinkommen. Wir sind eine Einheit, da bildet sich etwas heraus.“

„Das Selbstvertrauen kommt auch über den gesunden Körper, den er wieder hat“, sagte Seoane. Schmerzfrei werde Wirtz schnell wieder „ein sehr wertvoller Spieler nicht nur für uns, sondern auch für die Nationalmannschaft.“ Wirtz steht in Hansi Flicks erstem DFB-Kader, Demirbay nicht. Dabei würde der 28-Jährige „gerne direkt am Dienstag oder Mittwoch weiterspielen.“ Demirbay muss warten. Erst am 11. September gastiert Borussia Dortmund in Leverkusen.