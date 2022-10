12. Spieltag : „Beim Füllkrug läuft es gerade“: Werder schlägt Hertha BSC

Bremen Werder Bremen und Hertha BSC liefern sich ein wenig ansehnliches Duell. Lange deutet alles auf ein 0:0 hin - bis Niclas Füllkrug doch noch zuschlägt.

Die Profis von Werder Bremen eilten nach dem Abpfiff zu Niclas Füllkrug und umarmten ihren Torjäger. Mit seinem Treffer in der 85. Minute sicherte der WM-Aspirant den Bremern am Freitag den 1:0 (0:0)-Sieg gegen Hertha BSC und sorgte damit für das Ende ihrer Negativserie.

Sein erstes Tor seit Anfang Oktober dürfte außerdem ein weiteres Argument für einen Sprung in den WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick gewesen sein. „Beim Füllkrug läuft es gerade. Dass der da auch noch hinten reinfällt“, sagte Herthas Marco Richter bei DAZN. Was Richter meinte: Nach einer Flanke von Anthony Jung war Füllkrug aus mehr als elf Metern in die Luft gestiegen und hatte den Ball über Hertha-Torwart Christensen ins Tor geköpft. „So ein Abendspiel hier in Bremen kurz vor Schluss zu gewinnen, das ist schon besonders“, freute sich Füllkrug selbst. Mit Blick auf eine mögliche Nominierung für die Weltmeisterschaft blieb der 29-Jährige zurückhaltend. „Ich versuche einfach, bei mir zu bleiben. Ich versuche einfach, meinen Job zu machen.“