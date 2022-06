BVB-Jungstar : Bellingham: Bekomme nach Spielen rassistische Nachrichten

Berlin Borussia Dortmunds Jungstar Jude Bellingham hat anhaltenden Rassismus beklagt: „Nach den meisten Spielen bekomme ich auf Instagram rassistische Nachrichten.“

„Rassismus fühlt sich an wie eines dieser Dinge, die nie verschwinden werden“, sagte der 18 Jahre alte englische Fußball-Nationalspieler in einem CNN-Interview. „Das ist leider die Welt, in der wir leben. Und deswegen müssen wir mehr dagegen vorgehen. Vor allem die Menschen, die an der Macht sind.“