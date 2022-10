Bundesliga : Bellingham führt BVB zur Trendwende: „Unfassbar wertvoll“

Dortmund Aufatmen beim BVB. Beim 5:0 über Stuttgart präsentiert sich die zuletzt kriselnde Mannschaft endlich einmal wie ein Spitzenteam. Dabei weist ein erst 19-Jähriger den Weg - nicht zum ersten Mal.

Sportdirektor Sebastian Kehl geriet ins Schwärmen: „Er war für uns wieder derjenige, der das Spiel in die richtige Richtung lenkt. So ist er unfassbar wertvoll für die Mannschaft.“

Lob vom BVB-Coach

Angeführt von Bellingham kehrte beim BVB der Spaß am Fußball zurück. Nach bedenklichen Vorstellungen ohne Leidenschaft und dem Absturz auf Rang acht besänftigte der vermeintliche Titelanwärter diesmal die zuletzt wachsende Schar der Kritiker. Ähnlich wie Kehl hob auch Edin Terzic die Leistung des Mittelfeldspielers hervor, der in dieser Saison bereits acht Pflichtspieltore erzielte und längst zum Kreis der Führungsspieler zählt: „Jude hat es heute richtig gut gemacht. Es ist außergewöhnlich, in dem Alter, mit 19, so konstant Fußball zu spielen.“