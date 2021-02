Nach Begnadigung : Bentaleb vor Comeback beim FC Schalke 04 - Huntelaar fehlt

Gelsenkirchen Nabil Bentaleb steht beim FC Schalke 04 vor einem schnellen Comeback. Nur wenige Tage nach der überraschenden Aufhebung seiner Suspendierung soll der Fußball-Profi dem Bundesliga-Letzten trotz fehlender Spielpraxis Hilfe im Abstiegskampf leisten.

Gross rechtfertigte seinen Sinneswandel in der Personalie Bentaleb, dessen Begnadigung er noch eine Woche zuvor kategorisch ausgeschlossen hatte: „Ich bin völlig unbelastet in der Causa Bentaleb. Es gibt keine Vorgeschichten zwischen uns, ich musste ihn noch nie suspendieren.“ Der 26 Jahre alte algerische Nationalspieler soll für mehr Stabilität und Kreativität im Mittelfeld sorgen. „Die Integration in der ersten Woche ist positiv verlaufen. Er freut sich, wieder dabei zu sein und hat hart an sich gearbeitet“, sagte Gross.