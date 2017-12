später lesen Pressekonferenz am Sonntag Beratungen bis spät am Abend: Bosz beim BVB vor dem Aus FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Twittern

Teilen



Noch lange am Abend brannten in der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund die Lichter. Im Anschluss an den jüngsten spielerischen Offenbarungseid der Mannschaft beim 1:2 (0:1) gegen Werder Bremen war der Gesprächsbedarf groß. Von Heinz Büse, dpa