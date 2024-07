Fußball-Bundesliga Bericht: Ausstiegsklausel bei VfB-Profi Führich ausgelaufen

Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth rechnet mit einem Verbleib des Offensivakteurs. „Wir gehen fest davon aus, dass wir mit Chris in die kommende Saison gehen“, sagte Wohlgemuth in einem Sport1-Interview. „Er hat bei uns bisher eine sensationelle Entwicklung genommen, die ihn bis in die Nationalelf gebracht hat. Darauf sind beide Seiten sehr stolz.“