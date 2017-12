Bericht: Bayern an Leverkusens Torwart Leno interessiert

Bayern München ist nach Informationen der „Bild“-Zeitung an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalkeeper Bernd Leno von Bayer Leverkusen interessiert. Der deutsche Rekordmeister wolle damit auf die Verletzungsprobleme auf der Torwart-Position reagieren. dpa

Die Münchener möchten Leno angesichts der Belastungen im neuen Jahr vor allem in der Champions League am liebsten bereits in der Winterpause holen. Leverkusen will laut „Bild“ Leno aber nicht abgeben. Der 25-Jährige hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2020.

Bayerns Nationaltorwart Manuel Neuer fällt noch längerfristig aus, will aber rechtzeitig bis zur WM in Russland wieder fit sein. Sein Ersatz Sven Ulreich überzeugte in den vergangenen Wochen zwar, musste am Samstag aber kurz vor dem Anpfiff im Spiel bei Eintracht Frankfurt wegen Adduktoren-Beschwerden passen. Für ihn musste der 36-jährige Tom Starke sein Comeback geben.

