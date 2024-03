Bundesliga Bericht: Krösche bei Eintracht vor Vertragsverlängerung

Krösche übernahm das Amt in Frankfurt zur Saison 2021/22 als Nachfolger von Fredi Bobic. Direkt in seiner ersten Saison gewann die Eintracht überraschend die Europa League und zog damit erstmals in die Champions League ein. Ein Jahr nach dem Titelgewinn erreichte Frankfurt das DFB-Pokalfinale, verlor dieses aber gegen RB Leipzig. Der Funktionär fühlt sich nach eigenen Aussagen in Frankfurt wohl und blickt auf „sehr erfolgreiche Jahre“ zurück.