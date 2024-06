Transfermarkt Bericht: Österreichs EM-Fahrer Querfeld vor Wechsel zu Union

Querfeld bereitet sich mit der Nationalmannschaft unter Trainer Ralf Rangnick in der deutschen Hauptstadt gerade auf die EM vor und soll schon etwas früher nach Berlin gereist sein. Die Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) startet am Montagabend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Düsseldorf gegen Vizeweltmeister Frankreich in das Turnier. Am 21. und 25. Juni folgen in Berlin die Gruppenspiele gegen Polen und die Niederlande.