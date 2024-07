Bundesliga Bericht: Palhinha hat Vertrag beim FC Bayern unterschrieben

Der portugiesischen Nationalspieler João Palhinha hat Informationen des TV-Senders Sky zufolge seinen Vertrag beim FC Bayern München unterschrieben. Der EM-Teilnehmer werde aber nicht wie zunächst geplant wieder nach München fliegen, sondern zunächst in den Urlaub starten und dann in zwei Wochen nach Deutschland zurückkehren, hieß es. Bereits am Samstag hatte er erfolgreich den Medizintest beim Fußball-Bundesligisten bestanden.