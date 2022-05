Trainerwechsel : Bericht: TSG-Kandidat Breitenreiter in Zürich vor Abschied

Bericht: TSG-Kandidat Breitenreiter in Zürich vor Abschied

Trainer André Breitenreiter steht in Zürich vor seinem Abschied. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Sinsheim Der angeblich von der TSG 1899 Hoffenheim umworbene Trainer André Breitenreiter steht Medienberichten zufolge kurz vor dem Abschied beim Schweizer Meister FC Zürich. Der Abgang des 48-Jährigen sei „beschlossene Sache“, schrieb die Zeitung „Blick“ auf ihrer Internetseite.

Der „Kicker“ hatte berichtet, Breitenreiter sei Kandidat in Hoffenheim. Die TSG äußerte sich nicht dazu.

Die Kraichgauer hatten mit neun sieglosen Spielen am Saisonende als Tabellenneunter einen Europacup-Platz verspielt, davor hatte die TSG sogar auf Kurs Champions League gelegen. Trainer Sebastian Hoeneß musste deshalb in dieser Woche nach zwei Jahren gehen.

Breitenreiter stieg 2014 mit dem SC Paderborn und 2017 mit Hannover 96 in die Bundesliga auf. Dazwischen trainierte er den FC Schake 04. Nach einer Auszeit zwischen 2019 und 2021 heuerte er in Zürich an und führte den FC zum Titel.