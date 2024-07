Bundesliga Bericht: Wechsel von Groß nach Dortmund fix

Der Medizincheck soll laut Sky „so schnell wie möglich erfolgen und wird entweder in Dortmund oder im Trainingslager in Bad Ragaz stattfinden“. Für Groß wäre es nach sieben Jahren bei dem englischen Club eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er bereits für den FC Ingolstadt spielte. Nach Waldemar Anton und Serhou Guirassy (beide vom VfB Stuttgart) wäre Groß bereits der dritte große Transfer der Dortmunder in diesem Sommer.