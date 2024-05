Bundesliga Berichte: Bayern-Bosse wollen spektakuläre Tuchel-Wende

Nun mehren sich die Anzeichen, dass der 50-Jährige umgestimmt werden soll. Die „Bild“ veröffentlichte Fotos, auf denen Tuchels Berater Olaf Meinking am Mittwoch auf der Geschäftsstelle an der Säbener Straße zu sehen ist. Auf einem Bild blickt er neben Freund aus dem Fenster; auf einem anderen Bild ist zu erahnen, dass es in einem Büro ein gemeinsames Gespräch mit Bayerns Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen gibt.