Transfers Berichte: Hummels-Wechsel nach Italien oder Spanien

Wie mehrere Medien berichteten, bahne sich ein Wechsel des Innenverteidigers zur AS Rom an. Der Kontakt zwischen Hummels und dem italienischen Hauptstadtclub sei zuletzt intensiviert worden, meldete die Zeitung „Gazzetta dello Sport“. Demnach könnte der 35 Jahre alte Deutsche in Rom einen Zweijahresvertrag mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison erhalten.