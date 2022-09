Bundesliga : Beschimpfungen für Rose und Eberl von Gladbach-Fans

Mönchengladbach Marco Rose ist bei seiner Rückkehr in den Borussia-Park von den Fans von Borussia Mönchengladbach wüst beschimpft worden.

Auch Spruchbänder gegen Eberl

Roses Wechsel 2021 nach zwei Jahren in Gladbach zu Borussia Dortmund nehmen die Gladbach-Anhänger ihm noch immer übel. Schon vor einem Jahr bei Roses erstem Spiel nach seinem Abgang mit Borussia Dortmund hatte es in einem damals coronabedingt allerdings nur halbbesetzen Stadion Fanwut gegeben. Eberls erwarteten Einstieg bei RB hatte das Gladbacher Fanprojekt in der vergangenen Woche mit einem geharnischten Offenen Brief bedacht. In seiner Zeit bei der Borussia hatte Eberl RB stets als künstlich stark kritisiert.