Fußball-Bundesliga Besonderes Duell im Breisgau: Eggestein gegen Eggestein

Einst galten sie als die großen Hoffnungsträger bei Werder Bremen, doch die Erwartungen an der Weser erfüllten sich nicht. Johannes und Maximilian Eggestein fanden erst abseits von Bremen ihr Glück - und treffen nun in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Johannes reist mit Aufsteiger FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum SC Freiburg, dort ist Maximilian unter Vertrag.