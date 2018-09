später lesen Götze-Krise Besserwisser-Tipps: Wechsel, Instagram-Pause, Körpersprache FOTO: Guido Kirchner FOTO: Guido Kirchner Teilen

Ferndiagnosen, Tipps, Aburteilungen: An Mario Götze können sich die Fußballexperten in Deutschland derzeit so richtig schön abarbeiten. In TV-Shows und Kolumnen scheinen alle zu wissen, wie der bei Borussia Dortmund derzeit kaum berücksichtigte WM-Held von 2014 wieder in die Spur kommen kann. Von Holger Schmidt und Patrick T. Neumann, dpa