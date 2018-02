Bewerten Sie die Leistung in Stuttgart

Stets bemüht, aber ohne die zündenden Ideen - das war Borussias Spiel beim VfB Stuttgart. Selbst Raffaels Hereinnahme nach der Pause brachte keine durchgehende Belebung.

Trotzdem ist der Brasilianer in unserer Einzelkritik noch der beste Gladbacher, gemeinsam mit Jannik Vestergaard. Borussias Innenverteidigung stand bis auf die Fehlerkette beim 0:1 in der fünften Minuten relativ ordentlich. Vorne hatte Dieter Heckings Mannschaft ihre Probleme. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie die Leistung der Borussen.

Wenn Sie die App "Borussia für Fans" nutzen, geht es hier zur Abstimmung.

(ame, jaso)