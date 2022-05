Bundesliga : Bielefeld-Geschäftsführer Rejek wechselt nach Köln

Bielefeld/Köln Arminia Bielefelds Geschäftsführer Markus Rejek wechselt zum 1. FC Köln.

Rejek hatte 2017 als kaufmännischer Geschäftsführer bei der Arminia angefangen. In seiner Zeit in Bielefeld half er, den Club finanziell zu sanieren. Die Ostwestfalen waren am vergangenen Samstag aus der Bundesliga abgestiegen.