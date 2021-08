1. Spieltag : Bielefeld und Freiburg trennen sich torlos

Bielefelds Masaya Okugawa (l) scheitert an Freiburgs Torwart Mark Flekken. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bielefeld Endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Zuschauer - aber keine Tore: Arminia Bielefeld und der SC Freiburg sind mit einem 0:0 in die Saison gestartet. Die erste Nullnummer der Spielzeit 2021/22 war dennoch ein unterhaltsames Spiel.

Doch keine zwei Minuten nach der Pause hätte Masaya Okugawa die Bielefelder in Führung bringen müssen. Der Japaner tauchte alleine vor SC-Keeper Mark Flekken auf, agierte aber im ersten wie im zweiten Versuch zu hektisch. Danach drehte Freiburg wieder auf, doch Ortega war weiter in Top-Form, parierte gegen Lucas Höler (55.) und Jonathan Schmid glänzend (57.). Die Freiburger schienen dem Siegtreffer meist näher, in der Nachspielzeit köpfte der eingewechselte Ermedin Demirovic knapp daneben.