1. Spieltag : Bielefeld und Freiburg trotz Nullnummer „gottfroh“

Bielefeld Einen Treffer durften die 13.750 Zuschauer in Bielefeld nicht bejubeln. Dennoch war es allein schon wegen ihrer Rückkehr für fast alle eine schöner Tag.

Zwei Ehrenrunden mussten die Profis von Arminia Bielefeld am Samstag nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg zum Liga-Auftakt drehen, dabei wurden sie von den 13.750 Besuchern so euphorisch bejubelt, als hätten sie einen glorreichen Sieg errungen.

Die Fans seien eben „das, was den Fußball ausmacht, bei allem, was drumherum passiert“, sagte Arminia-Ikone Fabian Klos bei Sky - und war mit dem 0:0 letztlich zufrieden. „Ein Punkt am ersten Spieltag bei gefühlten 1000 Grad gegen eine - positiv gemeint - dreckige Mannschaft aus Freiburg, das ist schon okay.“

Auch die Arminia werde sich „sicher spätestens morgen über den Punkt freuen“, sagte Abwehrchef Pieper. Die einzige wirklich große Chance für Bielefeld vergab Masaya Okugawa in der 48. Minute überhastet. „Vielleicht muss ich ihm mal ne Scheibe Brot schmieren, damit ein bisschen mehr Power in den Schuss kommt“, sagte Klos schmunzelnd: „Aber das passiert, das ist nicht schlimm.“ An so einem Tag war eben alles verkraftbar.