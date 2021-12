Westfalen-Duell : Bielefeld und Kramer gegen Bochum unter Druck

Bielefeld Arminia Bielefeld sieht sich gegen den Aufsteiger VfL Bochum im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga unter massivem Druck.

Vor dem Westfalen-Duell am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) stand Arminen-Coach Frank Kramer am Montag immer noch unter dem Eindruck des unbefriedigenden Wochenendes mit dem 0:2 bei Hertha BSC. „Wenn man selber sein Spiel verliert und dann sieht, dass alle Konkurrenten Punkte geholt haben, ist das natürlich noch enttäuschender“, sagte Kramer.

Kramer: Wird den einen oder anderen Wechsel geben

Ob das Spiel auch für ihn Konsequenzen haben könnte, wollte der 49-Jährige nicht bewerten. „Es ist vollkommen normal, dass es Unmut und kritische Stimmen gibt, wenn es nicht so gut läuft. Aber da muss man den Fokus auf seine Aufgabe halten und mit Haltung da durch gehen. Alles andere liegt ja nicht in meiner Hand“, sagte Kramer, der sich „im permanenten Austausch“ mit Sportchef Samir Arabi befinde.

In der Englischen Woche soll es bei der Arminia auch personelle Wechsel geben. „Unser Kader ist breit aufgestellt und es ist nach fünf Monaten in der Saison auch normal, wenn bei dem ein oder anderen ein paar Körner fehlen in so kurzer Zeit, deshalb wird es sicherlich den ein oder anderen Wechsel geben“, sagte Kramer.