Bundesliga : Bierbecher und giftige Worte: Hitziges Nachspiel auf Schalke

Gelsenkirchen Sechs Gelbe Karten, ein Platzverweis und viele Nickligkeiten: Das Spiel zwischen Schalke und Augsburg war schon ein aggressives und hitziges. Doch so richtig ging es erst nach dem Schlusspfiff los.

Am Ende flogen Bierbecher, sogar Feuerzeuge und das ein oder andere giftige Wort: Das Nachspiel von 97 intensiven Bundesliga-Minuten zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg hatte es in sich. Und wieder einmal mittendrin: Augsburgs Torhüter Rafal Gikiewicz. „Der Rafa ist ja nicht immer ganz unschuldig“, sagte Augsburgs André Hahn, der mit seinem Treffer in der 77. Minute den 3:2-Sieg in Unterzahl gesichert hatte: „Manchmal muss man ihn zurückhalten, aber natürlich schützen wir unseren Torwart.“