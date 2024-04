Bundesliga „Big Win“: Stuttgart auf Weg in die Champions League

Die Teilnahme an der Europa League ist bei 18 Zählern Vorsprung auf den Fünften aus Frankfurt jedenfalls so gut wie perfekt. Sportdirektor Wohlgemuth verkniff sich nach dem fünften Bundesliga-Auswärtssieg in Serie zwar eine Kampfansage an die Bayern, versprach aber vollen Einsatz bis zum Showdown am 18. Mai: „Klar ist es so, dass wir jetzt alles dafür tun, oben zu bleiben.“