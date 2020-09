Transferspekulation : „Bild“: Bayern will Hoffenheim-Torjäger Kramaric

München Der FC Bayern München bemüht sich einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge um Andrej Kramaric.

Der 29 Jahre alte Kroate von der TSG 1899 Hoffenheim erzielte am vergangenen Wochenende bei der 1:4-Niederlage der Bayern gegen die Kraichgauer zwei Tore und führt mit insgesamt fünf Treffern nach den ersten zwei Spieltagen der Fußball-Bundesliga die Torjägerliste an.

„Ich kenne ihn sehr gut, er ist einer der besten Spieler in der Bundesliga“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick am Mittwochabend im ZDF nach dem Gewinn des nationalen Supercups durch einen 3:2-Sieg in München gegen Borussia Dortmund. Zu den Spekulationen meinte er: „Da weiß ich aber aktuell nichts zu.“ Bis zum Ende der Transferperiode am 5. Oktober sei es aber nicht mehr allzu lange, betonte Flick bei DAZN: „Warten wir einfach ab. Ich lasse mich auch überraschen.“