Deutsche Fußball Liga : „Bild“: DFL-Chef Seifert hört 2022 auf

Nach „Bild“-Informationen wird DFL-Chef Seifert seinen am 30.Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin Christian Seifert wird nach Informationen der „Bild“-Zeitung seinen Vertrag als Chef der Deutschen Fußball Liga nicht über den 30. Juni 2022 hinaus verlängern.

Seifert arbeit seit 2005 bei der DFL und hatte in seiner Amtszeit beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Die Vermarktung der TV-Rechte stieg in seiner Amtszeit von 400 Millionen Euro pro Saison auf mehr als eine Milliarde Euro. In der Corona-Krise gelang es, dass die Bundesligen als erste der großen Sport-Ligen weltweit mit einem DFL-Hygienekonzept den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnte.