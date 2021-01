Möglicher Rose-Abgang : „Bild“: Gladbach nimmt Kontakt mit Ajax-Coach ten Hag auf

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat Informationen der „Bild“ zufolge Kontakt zu Fußball-Lehrer Erik ten Hag von Ajax Amsterdam aufgenommen.

Laut „Bild“ soll Eberl aus seiner derzeitigen vierwöchigen Auszeit heraus aber nur ein Kennenlern-Gespräch mit ten Hag geführt haben, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Rose war am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den BVB ein klares Treuebekenntnis für Mönchengladbach schuldig geblieben und hatte darauf hingewiesen, sich „nicht an Spekulationen beteiligen“ zu wollen.