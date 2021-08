Begehrter Eintracht-Profi : „Bild“: Lazio Rom bietet 15 Millionen Euro für Kostic

Frankfurt/Main Einem Transfer von Filip Kostic zum italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom wird Eintracht Frankfurt nach Informationen der „Bild“ nach einer erhöhten Offerte zustimmen.

Wie die Zeitung am Montag berichtete, soll Lazio dem Bundesligisten 15 Millionen Euro plus drei Millionen an Boni für einen Wechsel des linken Offensivspielers geboten haben.