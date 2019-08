Transfermarkt : „Bild“: Perisic absolvierte Medizincheck in München

München Nach der Kreuzband-Verletzung von Wunschspieler Leroy Sané kann der FC Bayern München mit Ivan Perisic als kurzfristiger Ersatzlösung planen.

Der bundesligaerfahrene Angreifer von Inter Mailand absolvierte am Montag die sportärztliche Untersuchung beim deutschen Fußball-Rekordmeister und könnte bereits beim ersten Liga-Spiel am Freitag gegen Hertha BSC eine Option sein. „Ja, ich hatte gerade den Medizincheck“, sagte der 30 Jahre alte Kroate der „Bild“-Zeitung, die ihn nach dem Termin in einer Praxis antraf. Eine Bestätigung des Transfers stand am Nachmittag zunächst noch aus.