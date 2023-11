Bundesliga „Bin bedient“: Hoeneß hadert nach VfB-Niederlage

„Unnötig“ sei die 0:2 (0:0)-Niederlage seiner Mannschaft beim 1. FC Heidenheim gewesen. Sie habe „eine Riesenchance verpasst“, sich in der Tabelle weiter oben festzusetzen und die Partie gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag zu einer Art „Bonusspiel“ zu machen, erklärte der 41-Jährige. Der VfB ist vor dem Duell mit dem Vizemeister weiterhin Dritter, hat den Anschluss an die Spitze vorerst aber ein Stück weit verloren.