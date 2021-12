17. Spieltag : Bitterer BVB-Abend in Berlin - Meisterschaft ganz weit weg

Berlin Neun Punkte! Borussia Dortmund geht mit einem kaum noch aufzuholenden Rückstand auf den FC Bayern in die Winterpause der Fußball-Bundesliga.

Der BVB bestimmte zwar die ersten Minuten der Partie, Marco Reus vergab früh gute Chancen zur Führung (11. und 13.). In der Abwehr zeigte sich Dortmund aber immer mal wieder anfällig. Die Hertha ging sogar vermeintlich in Führung, Schiedsrichter Marco Fritz gab aber den Treffer von Myziane Maolida wegen einer vorausgegangenen, knappen Abseitsstellung nicht (15.).

Die Gastgeber, die das desolate 0:4 unter der Woche beim FSV Mainz 05 vergessen machten wollten, spielten immer wieder recht mutig in Richtung BVB-Strafraum - mussten sie auch. Die Aussicht, Reus, Erling Haaland und Co. nur mit Defensivarbeit aus dem eigenen Strafraum halten zu können, war gering. „Wenn man sich nur auf ihn konzentriert, sind genug andere drumherum, die das nutzen“, hatte Trainer Tayfun Korkut mit Blick auf Starstürmer Haaland gesagt. Und er hatte Recht.

Über Haaland, der selbst in der ersten Halbzeit ohne Torschuss blieb, gelangte der Ball in der 31. Minute zum in den Strafraum stürmenden Brandt, der sein siebtes Bundesligator gegen die Hertha erzielte. Gegen keinen anderen Club war der Nationalspieler bislang so erfolgreich, zudem war es seine sechste Torbeteiligung in fünf Spielen. Im Gästeblock jubelten rund 150 Dortmunder Fans.